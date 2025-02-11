ABD, Kore Yarımadası’na nükleer denizaltı gönderdi: Kuzey Kore'den uyarı geldi

İHA

ABD’de 20 Ocak'ta yönetimi devralan Donald Trump’ın Kuzey Kore ile diplomasiye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseldi.

"KUZEY KORE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN YADSINAMAZ BİR TEHDİT"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması’na ait nükleer güçle çalışan Alexandria denizaltısının dün "mühimmat ikmali" bahanesiyle Güney Kore’nin Busan kentine yanaştığı belirtilerek, "Bir ABD nükleer denizaltısının bu yıl Kore Yarımadası’nda ilk kez aleni bir şekilde ortaya çıkması, ABD'nin Kuzey Kore ile yüzleşmeye yönelik değişmez histerisinin açık bir ifadesi, Kuzey Kore'nin güvenliği için yadsınamaz bir tehdit ve bölgedeki askeri gerilimi tırmandıran istikrarsızlaştırıcı bir faktördür" ifadelerine yer verildi.

"ABD’Yİ PROVOKASYONLARINA DEVAM ETMEMESİ KONUSUNDA UYARIYORUZ"

ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresinde fiili bir askeri çatışmaya neden olabilecek düşmanca askeri eylemlerinden "ciddi endişe duyulduğu" vurgulanan açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini açıkça görmezden gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"ABD'yi bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen provokasyonlara daha fazla devam etmemesi konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" denilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin Pyongyang'ın nükleer kapasitesini artırma politikasının haklılığını ortaya koyduğu savunuldu.

"ÜLKEMİZİ SAVUNMAK İÇİN HER TÜRLÜ ARACI KULLANMAYA HAZIRIZ"

Güç yoluyla tahakküm ilkesine inanan hegemonik devlet ABD’ye aynı şekilde karşılık verme politikasından vazgeçilmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Düşmanın çatışmacı tutumu karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız" denildi.

Kuzey Kore ordusunun ABD’nin Kore Yarımadası’na konuşlandırdığı stratejik araçları yakından takip etmeyi sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Devletimizin güvenliğini, çıkarlarını ve bölgesel barışı korumak için her türlü aracı kullanmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin rakiplerine yönelik eylem tercihlerini en kısa sürede netleştireceği belirtilen açıklamada, "Ordumuz, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurları caydırıcı eylemlerde bulunacak ve provokatörleri cezalandırma hakkını tereddütsüz kullanacaktır" denildi.