ABD, koronavirüs üretilen laboratuvarı fonladı iddiası

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün, Vuhan'da yarasalar üzerinde koronavirüs araştırmaları yapan laboratuvara maddi kaynak aktardığı öne sürüldü.

ABD basını, koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Salgının çıkış noktası olarak gösterilen Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne, Anthony Fauci'nin direktörü olduğu ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından kaynak gönderildiği öne sürüldü.

Newsweek'in "Fauci, tartışmalı Vuhan laboratuvarını riskli koronavirüs araştırması için milyonlarca dolarla destekledi" başlıklı haberine göre, geçtiğimiz yıl 7.4 milyon dolar tutarındaki kaynağın, laboratuvarda yarasalar üzerinde koronavirüs araştırmaları yapan bilim adamlarını desteklemek üzere aktarıldığı belirtildi.

VUHAN'DAKİ LABORATUVARA 7.4 MİLYON DOLAR KAYNAK İDDİASI

Söz konusu miktarın 3.7 milyon doları, 6 yıllık bir araştırma için Fauci'nin başında olduğu enstitünün desteklediği Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından sağlandı. Yine aynı kurum, kalan 3.7 milyon doları da yarasa koronavirüslerinin toplanması ve incelenmesi için ayırdı.

ABD İSTİHBARATI: VUHAN'DAN YAYILDI

Küresel salgına dönüşen koronavirüsün, yarasalardan kaynaklandığına inanılıyor. ABD istihbaratı, virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiaları üzerinde duruyor.

"VİRÜS LABORATUVARDA OLUŞTURULMADI"

Haberde, Fauci'nin, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddettiği ifade edildi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden yapılan açıklamada ise "Ortaya çıkan insan virüslerinin çoğu vahşi yaşamdan geliyor ve bunlar halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturuyor. Bilimsel araştırmalar, virüsün bir laboratuarda oluşturulduğuna işaret etmiyor." denildi.

ABD'NİN FON DESTEĞİ GEÇEN HAFTA İPTAL EDİLDİ

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin desteklediği araştırmanın iki aşamadan oluştuğu ve yarasa koronavirüslerini izlemeyi içeren ilk kısmın 2014 yılında başladığı kaydedildi. Araştırma, 2019 yılında tamamlandı.

Çalışmanın ikinci aşaması geçtiğimiz yıl başlarken, bu kapsamda koronavirüslerin insanlara saldırmak için nasıl mutasyona uğradığı incelendi. ABD'den Vuhan'daki enstitüye yapılan fonlamaların geçtiğimiz hafta iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

"ABD'Yİ KÖTÜ SONBAHAR BEKLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Anthony Fauci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eğer koronavirüs tedavileri yakında işe yaramazsa ABD çok kötü bir sonbahara girecek." diye konuşmuştu.

Fauci, virüsün geri gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söylemişti.

ABD'DE SON DURUM

Koronavirüs salgını, ABD'de şimdiye kadar 1 milyondan fazla vakaya ve 61 binden fazla ölüme yol açtı.