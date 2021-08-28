ABD koronavirüse karşı Çin'i iş birliğine çağırdı

ABD'li yetkililer, koronanın laboratuvarda tasarlanmış olabilme ihtimaline karşı yapmış olduğu araştırmalarda, Çin'i iş birliğine davet etti.

Dünya gündeminde tartışmaların odağında olan ABD ve Çin ilişkilerinde bu defa beklenmeyen bir hamlede bulunuldu.

ABD'li yetkililer, 4,4 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüsün kaynağı hakkındaki soruların çözüme kavuşmasına yalnızca Çin'in yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu konuda ABD Başkanı Joe Biden 90 günlük araştırmalar yürüten ABD istihbarat Dairesi, "Kovid-19'un kökeni hakkında kesin bir değerlendirmeye ulaşmak için Çin'in işbirliğine ihtiyaç duyulacağını" aktardı.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan bir rapor ile, koronavirüsün laboratuvar sızıntısı olma teorisi hakkında yeni ayrıntılar ortaya konuldu.

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYAÇ VAR

Yayınlanan raporda istihbarat topluluğu, koronavirüsün biyolojik silah olarak geliştirildiği sonucuna varmadığını aktardı. ABD İstihbarat Dairesi, raporda, Kovid-19'un bir Çin laboratuvarında meydana gelme konusundaki tartışmayı daha fazla bilgi olmadan çözemeyeceğini söyledi.

Raporda, analistlerin Çin'den klinik örnekler ve en erken vakalarla ilgili epidemiyolojik veriler gibi bilgilere ihtiyaç duyduğu sonucuna varıldı. Öte yandan, ABD istihbarat topluluğu içindeki bazı gruplar, koronavirüsün "virüs bulaşmış bir hayvana veya yakın bir virüse doğal yoldan maruz kalma" sonucu ortaya çıktığını öne sürdü.

"ÇİN ERİŞİMİ ENGELLEDİ"

Kovid-19'un laboratuvar sızıntısı teorisi konusunda ikiye bölünmüş durumda olan İstihbarat Dairesi, bu sonuca yalnızca "orta düzeyde bir güven duyulduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin soruların aydınlatılması için Çin hükümetine baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Bu salgının kökenleri hakkında kritik bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nde var, ancak Çin'deki hükümet yetkilileri en başından beri uluslararası araştırmacıların ve küresel halk sağlığı topluluğunun üyelerinin buna erişmesini engellemek için çalıştı." dedi.

"KÖKENİNİN İZİNİ SÜRECEĞİZ"

Çin'in hala korona kökenleri hakkında 'kritik bilgileri' sakladığını söyleyen Biden, "Bu inceleme sona ermiş olsa da, pandeminin kökenini anlama çabalarımız bitmeyecek dünyada çok fazla acıya ve ölüme neden olan bu salgının kökenini ve izini sürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Böylece tekrar olmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aktivistler, soruşturmanın Asyalı Amerikalılara karşı şiddeti teşvik edebileceğinden endişe duyuyor.