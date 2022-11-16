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    ABD, Kübalıları geri gönderecek

    Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Cossio, ABD'nin, Kübalı düzensiz göçmenleri geri göndermeye devam edeceğini açıkladı.
    • 16.11.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:08
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    ABD, Kübalıları geri gönderecek

    Düzensiz göçte Türkiye üzerinden Avrupa hedef noktalardan biri olurken Amerika kıtasında ise Meksika-ABD güzergahı, büyük bir akıma ev sahipliği ediyor.

    Sınıra örülen duvarlar da akımı kesmezken ABD, bazı göçmenleri geri gönderiyor.

    Bu kapsamda Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Cossio, yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin bir toplantı yapıldığını söyledi.

    Kübalı göçmenler geri gönderilecek

    Cossio, "Güvenli ve düzenli bir göç süreci yürütmeye yönelik ortak amacımıza katkıda bulunduğumuz faydalı bir toplantıydı." ifadesini kullandı.

    Bir dizi görüşmenin ardından Kübalı düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda anlaştıklarını aktaran Cossio, bu konuda iki ülke arasındaki diyalogun sürdürüleceğini vurguladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

    ABD, Ocak 2022'de adadaki vize ve konsolosluk hizmetlerine devam edeceğini açıklamıştı.

    Küba-ABD gerginliği

    Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2021'de "teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği" gerekçesiyle Küba'yı tekrar teröre destek veren ülke olarak tanımlamıştı.

    Küba, ETA'ya bağlı Bask ayrılıkçıları ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) kapılarını açtığı gerekçesiyle 1982'de "terörü destekleyen ülkeler listesine" alınmıştı.

    ABD, 1960'ta Fidel Castro liderliğindeki Küba'nın ABD vatandaşları ve şirketlerine ait mülkleri kamulaştırmasının ardından Küba'ya ekonomik ambargo başlatmıştı.

    ABD, Kübalıları geri gönderecek #1


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