ABD, Kur'an-ı Kerim yakılmasını ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi ABD, İsveç'te bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını hem kınadı hem de bu eyleme izin verilmesini ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi.

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AA

İsveç İdare Mahkemesi, güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağını 12 Haziran'da kaldırmış, Yüksek Mahkeme de İdare Mahkemesi'nin bu kararını onayladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Bu olaya başta Türkiye ve İslam dünyası olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı.

ABD, ifade özgürlüğü olduğunu savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Söz konusu eylemin endişe verici olduğunu belirten Miller, "Bunu kınıyoruz ancak ABD aynı zamanda ifade özgürlüğünü ve barışçıl toplanma hakkını demokrasinin unsurları olarak görüyor" diye konuştu.

Miller, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin İsveç'teki Müslümanlar ve diğer dini azınlık grupları için korku atmosferi yaratacağını ve özgürce ibadetlerini yerine getirmelerini etkileyeceğini söyledi.

Dini azınlık grupları için daha kapsayıcı bir ortam oluşturulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Miller, "Ancak aynı zamanda bu gösteriye izin verilmesini de ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyoruz. İzin verilmesi eylemleri onaylamak anlamına gelmiyor" dedi.

Miller, İsveç'te gösteri izinleriyle polisin ilgilendiğini belirterek, "Hem insanların bu eylemleri yapmaya hakkı olduğunu düşünüp hem de bunların talihsiz olduğunu savunabiliriz" ifadelerini kullandı.