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    ABD: Kuzey Kore, Rusya'ya mühimmat gönderdi

    Beyaz Saray, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanması için gizlice "önemli miktarda" topçu mermisi gönderdiğini duyurdu.
    • 02.11.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 17:39
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    ABD: Kuzey Kore, Rusya'ya mühimmat gönderdi

    Ukrayna-Rusya savaşını yakından takip eden ABD istihbaratı konuya ilişkin bir iddia ortaya attı.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanması için gizlice "önemli miktarda" topçu mermisi gönderdiği belirtildi.

    Savaşın seyrini değiştirmeyecek

    Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'den geldi.

    Kirby, ABD'nin Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söyledi.

    Gönderilerin alınıp alınmadığını incelediklerini açıklayan Kirby, Kuzey Kore'den gelen mermilerin savaşın seyrini değiştireceğine inanmadıklarını söyledi.

    ABD: Kuzey Kore, Rusya ya mühimmat gönderdi #1


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