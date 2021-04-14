ABD-Meksika sınırında duvardan atılan kardeşler ailesine kavuşacak

Geçtiğimiz günlerde metrelerce yükseklikteki sınır duvarı üzerinden ABD bölgesine atılan iki kız kardeş, New York'taki ailesinin yanına gönderilecek.

El Paso kentinde Meksikalı insan kaçakçıları, yaşları 3 ve 5 olan iki küçük kız çocuğunu 4.5 metrelik duvardan Amerikan sınırına atıp kaçmıştı.

İnsalık dışı olayın yaşandığı anlar ise bölgedeki termal kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." açıklamasında bulunmuştu.

AİLELERİNE KAVUŞACAKLAR

Adları Yareli ve Yasmina adlı iki kız kardeş, ABD Sınır Devriyeleri ekipleri tarafından serbest bırakıldı. İki kız kardeşin 16 gün sonra New York’ta bulunan ailesiyle buluşacakları belirtildi.

ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attılar