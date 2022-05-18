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    ABD-Meksika sınırında "narko-tünel" keşfedildi

    Meksika sınırında 530 metre uzunluğunda kaçakçıların uyuşturucu ticaretini sağlamak için kullandıkları bir tünel bulundu.
    • 18.05.2022 - 02:12
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    ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' keşfedildi

    ABD Adalet Bakanlığına bağlı uyuşturucu ile mücadele ekipleri, ABD-Meksika sınırında narko-tünel keşfetti.

    Yerin 18 metre altında bulunan tüneli uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı ve 530 metre uzunluğunda olduğu açıklandı.

    Raylı ulaştırma hattı mevcut

    Tünelin, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağladığı tespit edildi.

    İçerisinde havalandırma, elektrikli aydınlatma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin, ABD tarafındaki San Diego şehrinde uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir depoya açıldığı açıklandı.

    ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' keşfedildi #1

    771 kilo kokain ele geçirildi

    Operasyon kapsamında ABD güvenlik güçlerinin, 6 kişiyi uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle gözaltına aldığı ifade edilerek, operasyonda ayrıca piyasa değeri 25 milyon dolar olan 771 kilogram kokain, 74 kilogram metamfetamin ve 1 buçuk kilogram da eroinin ele geçirildiği belirtildi.

    ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' keşfedildi #2

    California’da 2006’dan bu yana 15 tünel tespit edildi

    Tünelin, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde, sözde tünellere karşı da önlem alınarak inşa edilen sınır duvarının en korunaklı bölümünde ortaya çıkması dikkat çekti.

    İHA'nın haberine göre California eyalet yetkilileri, 2006 yılından bu yana Meksika sınırında bu tünel gibi elektrikli aydınlatma, havalandırma, raylı ulaşım ve asansöre sahip toplam 15 tünelin ortaya çıkarıldığını belirtti.

    ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' keşfedildi #3


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