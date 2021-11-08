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    ABD, Meksika ve Kanada sınırlarını 19 ayın ardından tekrar açtı

    ABD, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadığı müddetçe giriş çıkışlara izin vermediği Kanada ve Meksika sınırlarını, 19 ayın ardından tam aşılı kişilerin geçişine yeniden açtı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 18:52
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 22:00
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    ABD, Meksika ve Kanada sınırlarını 19 ayın ardından tekrar açtı

    Beyaz Saray'ın duyurduğu yeni sınır politikası kapsamında, 19 aydır sadece zaruri geçişlere açık olan Kanada ve Meksika sınırları yolcu geçişine açıldı.

    AŞILANMA ŞARTIYLA GEÇİŞ YAPILABİLECEK

    Bugünden itibaren Kovid-19'a karşı tam aşılı olan kişiler aşı kanıtlarını göstererek, kara, hava ve deniz yoluyla ABD'ye giriş ve çıkış yapabilecek.

    MART 2020'DE SINIRLAR KAPATILMIŞTI

    ABD yönetimi Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de Kanada ve Meksika sınırlarını kapatmıştı.

    ABD, Meksika ve Kanada sınırlarını 19 ayın ardından tekrar açtı #1

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