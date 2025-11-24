ABD, Meksika’yı 'yanlışlıkla' işgal etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve Meksika arasındaki sınır gerilimi sürüyor...

ABD, 'yanlışlıkla' Meksika'yı işgal etti.

TABELA ASTILAR

Amerikan askerleri, Meksika sınırındaki bir plaja girdi ve bu bölgeye hem İspanyolca hem de İngilizce yazılı tabelalar bıraktı.

Bu tabelalarda "Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi komutanın yetkisiyle yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" uyarısı yer aldı.

TABELALAR SÖKÜLDÜ

ABD askerlerinin bu hatasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD donanma askerleri tarafından bırakılan sahildeki 6 tabelanın söküldüğü bildirildi.

GÜNDEM OLDU

ABD ve Meksika arasındaki bu skandal olay kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı.

ABD'nin Savaş Bakanlığı (Pentagon), yaptığı açıklamada "Burayı yanlışlıkla kapattık" dedi.

Öte yandan ABD lideri Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" şeklinde değiştirilmesi emrini vermişti.