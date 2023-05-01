ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu, 300 milyar dolar konusunda gerçekçi değil Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun sıraladığı ekonomik vaatler ve Türkiye'ye yurt dışından yüzlerce milyar dolar getirme sözü gündem oldu.

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6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırıma ilişkin iddiaları çıkışlar yapıyor.

Kılıçdaroğlu, göreve gelmesi halinde Türkiye'ye 300 milyar dolar getirme vaadinde bulundu.

5 yıl içinde 300 milyar dolar vaadi

CHP Lideri, bu vaadini İzmir mitinginde de tekrarlarken şöyle dedi:

İktidar olduğumuzda 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak.

"Gerçekçi değil"

ABD merkezli Al Monitor internet sitesi, "Kılıçdaroğlu, yabancı yatırım konusunda gerçekçi değil." diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun, ilk 100 gün vaatleri arasında doğrudan gelir desteği ve sosyal yardım paketleri gibi vaatlerin yer aldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vaatleri

Ayrıca öğrencilere ücretsiz yemek verme, emeklilere 15 bin lira ikramiye ödeme, çiftçilerin ve küçük esnafın vergi yükünü azaltma ve tarım sektöründe çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini karşılamayı da Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği anımsatılarak şöyle denildi:

Muhalefet lideri bir başka büyük taahhüdünde, yabancı yatırımcıların güvenini geri kazanacağını ve Türkiye'ye 300 milyar dolara kadar yabancı sermaye akışı getireceğini umuyor.

Son 20 yılda gelen yatırım 250 milyar dolar

Hükümet yetkililerinin ise son 20 yıldaki toplam yabancı yatırımın yalnızca 250 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, Kılıçdaroğlu'nun sözünü eleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık yatırım vaadinin gerçekçi görünmediği ifade edildi.