Petrol
110.96
0.88%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
487.122
2.73%
BTXN Coin
13.57
4.06%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    ABD merkezli dergi, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi

    İsveç ve Finlandiya'dan terörle arasına mesafe koymasını isteyen Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD merkezli dergi, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi

    Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu.

    Askeri ittifak çatısı altında olası "Rus tehdidi" karşısında kendini korumaya almayı planlayan iki İskandinav ülkesi, terör örgütü unsurlarını barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'nin direnciyle karşılaştı.

    "Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım" çağrısı yaptılar

    Ankara, her iki ülkeden de terörle aralarına net çizgiler çekmesini isterken, ABD merkezli National Review dergisinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

    "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda, askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

    "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran..."

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "açık sözlü olunması gerektiği" belirtilerek, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir." şeklindeki görüş savunuldu.

    Ankara'nın açıkça hedef alındığı yazıda, "Türkiye'nin gitme vakti geldi." ifadesi kullanıldı.

    "Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamaya hazırlar"

    Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası Finlandiya'nın, "nihayet NATO'da resmen yer alma zamanının geldiğine karar verdiği", Finlandiya'yı takip eden İsveç'in de Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamaya hazır olduğu kaydedildi.

    ABD merkezli dergi, Türkiye nin NATO dan çıkarılmasını istedi #1

    Erdoğan: Kesinlikle tam bir terör yuvası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

    NATO'nun bir güvenlik kuruluşu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvası. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize." demişti.

    ABD merkezli dergi, Türkiye nin NATO dan çıkarılmasını istedi #2


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
    Basketbol

    Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

    Hadise, imaj değişikliğine gitti
    Magazin

    Hadise, imaj değişikliğine gitti

    Görüş Bildir