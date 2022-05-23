ABD merkezli dergi, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi

İsveç ve Finlandiya'dan terörle arasına mesafe koymasını isteyen Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatıldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu.

Askeri ittifak çatısı altında olası "Rus tehdidi" karşısında kendini korumaya almayı planlayan iki İskandinav ülkesi, terör örgütü unsurlarını barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'nin direnciyle karşılaştı.

"Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım" çağrısı yaptılar

Ankara, her iki ülkeden de terörle aralarına net çizgiler çekmesini isterken, ABD merkezli National Review dergisinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

"Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda, askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

"İsveç ve Finlandiya'yı barındıran..."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "açık sözlü olunması gerektiği" belirtilerek, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir." şeklindeki görüş savunuldu.

Ankara'nın açıkça hedef alındığı yazıda, "Türkiye'nin gitme vakti geldi." ifadesi kullanıldı.

"Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamaya hazırlar"

Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası Finlandiya'nın, "nihayet NATO'da resmen yer alma zamanının geldiğine karar verdiği", Finlandiya'yı takip eden İsveç'in de Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamaya hazır olduğu kaydedildi.

Erdoğan: Kesinlikle tam bir terör yuvası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

NATO'nun bir güvenlik kuruluşu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvası. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize." demişti.