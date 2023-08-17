ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine dikkati çeken dergi, "Erdoğan sıradan bir lider değil" dedi. ABD'nin, Türkiye konusundaki tek seçeneğinin yakın çalışmak olduğu vurgulandı.

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ABD'de Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerin yapıldığı analiz halkasına bir yenisi eklendi.

Foreign Affairs dergisi, Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti.

Analizde, "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik." ifadesi kullanıldı.

'Yakın çalışmaktan başka seçeneğimiz yok' yorumu

Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığının altı çizildi.

"Erdoğan ile yüzleşmeye devam edeceğiz"

Yazının devamında şu ifadeler aktarıldı:

Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek.

"Sıradan bir lider değil, Türkiye'yi dönüştürdü"

"Erdoğan sıradan bir lider değil." denilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi.

Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu.

"ABD karşı çıkmaktan çekiniyor"

Ayrıca, "ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor." denildi.

"Türkiye ekonomik avantajlara sahip"

Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatıldı:

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası.

Muhalefete destek çağrısı

Türkiye'deki muhalefete destek çağrısı, analizin göze çarpan bir diğer bölümü oldu: