ABD merkezli Foreign Policy: Erdoğan'ın iki önceliği var Yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Erdoğan'ın, Türkiye'nin konumunu daha da güçlendirmek istediği belirtildi. Brüksel ve Washington karşısında kazanan tarafın Erdoğan olduğu vurgulandı.

ensonhaber.com

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ne yönde adımlar atabileceğine ilişkin bir analiz yayınladı.

"Erdoğan'ın üçüncü döneminden ne beklenmeli?" başlıklı analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada iki önceliğinin olduğu belirtildi.

Bunlara ilişkin "Türkiye için daha iddialı bir varlık çizmek. Bunun gerçekleşmesi için Ankara'nın Batı kurumları içindeki konumunu güçlendirmek." şeklindeki tespitlere yer verildi.

Net kazanan Erdoğan

Hem Brüksel'in hem de Washington'ın, bir dizi bireysel politika hedefine ulaşmaya çalıştığına işaret edilerek, "Ama net kazanan Erdoğan." denildi.

Batı ile ilişkilerin ve gündemin tonunu belirleyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu anlatılarak, "Erdoğan, Batı'yı üzecek şekilde bölgesel nüfuzunu savunmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Erdoğan'ın, Devlet Başkan Vladimir Putin ile giderek derinleşen bağlarını vurgulamaya devam edeceği belirtildi.

Rusya'yı Ukrayna'da dizginliyorlar

Türkiye'nin Rusya'yı Ukrayna'da dizginleme konusunda başlıca silah satarak oynadığı hayati rolün altını çizecek Erdoğan'ın, Türkiye'nin Batı için asli önemini vurgulayacağı kaydedildi:

Ankara, çatışmanın başlangıcından bu yana Türk yapımı TB2 insansız hava araçlarını Kiev'e sattı.



Aynı zamanda Rusya ile tahıl sevkiyatı anlaşmasına aracılık ederek Ukrayna tahılının dünya pazarlarına satışını kolaylaştırdı ve muhtemelen dünya gıda krizini önledi.

Biden, Ankara ile samimi olmak istiyor

Biden yönetiminin, denge politikası izleyen Ankara ile "samimi bir ilişki sürdürmek istediği" şeklindeki görüşün paylaşıldığı analizde şunlar aktarıldı:

Beyaz Saray, Türkiye'nin tamamen Putin'in etkisi altına girmesini istemiyor. Türkiye bir yerden jet almak zorunda ve bu da Batı'dan olabilir.

Tüm gözler Erdoğan'da

Öte yandan, tüm gözlerin şimdi Erdoğan'ın üzerinde olduğu, NATO'nun temmuz zirvesinde İsveç'in ittifaka üyeliğine yeşil ışık yakıp yakmayacağının beklendiği ifade edildi.