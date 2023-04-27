ABD merkezli Spirit Airlines uçağının kanadı, kalkıştan önce bantlandı Düşük bütçeli seyahat sunan Spirit'in uçaklarından birinde bantlama işlemi, yolcularda endişeye yol açtı. Uçak içinde kaydedilen anlarda da benzer manzaralar yaşandı.

ensonhaber.com

Ultra düşük maliyetli uçuş hizmeti sunan ABD merkezli Spirit Airlines'da birbirinden ilginç görüntüler kayıtlara geçti.

Uçağın içinden bir yolcu, bir Spirit çalışanının uçağın kanadının bir kısmına bant yapıştırdığı anları görüntüledi.

Bantlanan uçak paniğe sebep oldu

Görüntüyü kaydeden ve endişeye kapılan yolcu, şunları söyledi:

Spirit ile uçmama sebebim tam olarak bu. Havacılıkla ilgili uçak bandı ya da ne olursa olsun umurumda değil.



Uçağı bantlamak zorunda olmanız ve bunu insanlar uçuştayken sanki sizi göremiyormuş gibi yapmanıza ne demeli?

Geçici tamir işlemi

Söz konusu bandın, yüksek hızlarda hareket eden uçak ve yarış arabalarında küçük onarımlar yapmak üzere kullanılan basınca duyarlı alüminyum bant olduğu belirtildi.

Bandın, kalıcı onarım yapılana kadar geçici tamir malzemesi olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

Uçak içinde benzer manzara

Uçağın içinden kameraya yansıyan bir başka görüntüde ise uçağın tavanında çeşitli noktalara bantlar yapıştırıldığı görüldü.

Yolculardan biri, havalandırma bölümündeki aksaklığı, dokunarak takipçileriyle paylaştı.