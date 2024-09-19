ABD merkezli vakıftan sağlık sistemi analizi: ABD en kötüsü Commonwealth Fund Vakfı'nın, Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre, Almanya ve ABD’nin sağlık sistemlerini analiz ettiği araştırmasında ABD, en kötü sisteme sahip ülke oldu.

DHA

Koronavirüs pandemisiyle tüm çıplaklığıyla ortaya dökülen Batı ülkelerindeki sağlık sistemi sorunları gündemdeki yerini koruyor.

Bu kapsamda ABD merkezli Commonwealth Fund Vakfı; Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre, Almanya ve ABD’nin sağlık sistemlerini analiz etti.

10 ÜLKE KARŞILAŞTIRILDI

En iyi performans gösteren sistemin Avustralya’da olduğu ortaya çıkarken ABD, açık ara farkla en kötü sağlık sistemi olarak görüldü.

Commonwealth Fund Vakfı'ndan yayınlanan raporda, “Mirror, Mirror 2024, Commonwealth Fund'ın seçilmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinin performansını karşılaştıran sekizinci raporudur.

İlk baskının yapıldığı 2004 yılından bu yana amacımız değişmemiştir: Bu ülkelerin deneyimlerinden çıkarılan dersleri vurgulamak ve bunların ABD'deki sağlık sistemlerinin iyileştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğine özel bir önem vermek. Mirror, Mirror'ın bu sayısında 10 ülkenin sağlık sistemlerini karşılaştırıyoruz:

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Sağlık sistemi performansının beş temel alanını inceliyoruz: bakıma erişim, bakım süreci, idari verimlilik, hakkaniyet ve sağlık sonuçları.” denildi.

ABD AÇIK ARA FARKLA EN KÖTÜ SİSTEME SAHİP

Commonwealth Fund’ın performans raporunda, 9 ülke birbirine yakın görünürken, ABD’nin açık ara farkla en kötü performans gösteren sağlık sistemine sahip olduğu görüldü.

En iyi performans gösteren ilk 3 ülke Avustralya, Hollanda ve İngiltere oldu. Onları ise Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre ve Almanya takip etti. Paylaşılan grafikte, ABD’nin bu ülkelerin en altında yer aldığı dikkat çekti.

HARCAMA FAZLA, PERFORMANS DÜŞÜK

Raporda diğer dikkat çeken kısım ise sağlık sistemine yapılan harcamalar oldu. Avustralya, sağlık sistemine en az harcama yapan ancak performansı en yüksek siteme sahip ülke olarak görünürken, ABD yine açık ara farkla en fazla harcamayı yapan ülke oldu.

Raporda, ABD’li hastaların en kısa ömre sahip olduğu ve ABD en fazla ‘önlenebilir ölüme’ sahip ülke olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)