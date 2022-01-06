ABD, Milorad Dodik'i yaptırım listesine aldı

Dodik'in yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğu ve Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü tehdit ettiği belirtildi. Sırp siyasetçinin 26 yıllık ilerlemeye zarar verdiği kaydedildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'in istikrarını bozmakla suçlanıyor.

ABD yönetimi, Dodik'i yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

DODİK YAPTIRIM LİSTESİNDE

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC), Dodik ve kontrolündeki Alternativna Televizyonu'nu, yolsuzluk faaliyetlerine ve Bosna Hersek'e yönelik devam eden tehditlerine yanıt olarak yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

"26 YILLIK İLERLEMEYE ZARAR VERİYOR"

Açıklamada, Dodik'in yolsuzlukları ve istikrarı bozan faaliyetlerinin Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana bölgedeki 26 yıllık ilerlemeye zarar verdiği belirtildi.

"DEVLET KURUMLARINI ZAYIFLATTI, KİŞİSEL SERVETİNİ ARTIRDI"

Dodik'in devlet yetkilerine el konulması çağrısında bulunarak ve paralel kurumların oluşmasını harekete geçirerek Bosna Hersek'te devlet kurumlarını zayıflattığına işaret edilen açıklamada, Sırp liderin resmi pozisyonunu ise rüşvet ve diğer yolsuzluk yöntemleriyle kişisel servetini artırmak için kullandığı aktarıldı.