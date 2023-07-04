ABD, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasından memnun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin 1 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

DHA

Görev süresi Eylül 2023'te dolacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in koltuğu için farklı isimler konuşuldu.

Stoltenberg sonrası dönem için Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın adı geçiyordu.

Ancak NATO üyesi ülkelerin liderleri, her iki isim üzerinde tam bir mutabakat sağlayamadı.

Görev süresi dördüncü kez uzatıldı

Bunun üzerine, söz konusu koltuk için Stoltenberg'in görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatıldı.

"Kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stotlenberg’in görev süresinin 1 Ekim 2024’e kadar uzatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İttifakın, Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterliği görev süresini uzatma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tarihin bu kritik döneminde NATO'yu güçlendirmek için önümüzde önemli çalışmalar var.

Kuleba: Mükemmel bir haber

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da yaptığı açıklamada kararı ‘mükemmel bir haber’ şeklinde değerlendirdi.

Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterliği görev süresinin uzatılmasına ilişkin mükemmel bir haber. Zor zamanlar güçlü liderlik gerektirir. Jens Stoltenberg tam da bunu göstermiştir. İşbirliğimizi ilerletmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerine yer verdi.