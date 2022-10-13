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- ABD: NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız
ABD: NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız
- 13.10.2022 - 11:46
- Güncelleme : 13.10.2022 - 12:41
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.
Austin, askeri ittifakın Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılmadan önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak açıklama yaptı.
NATO topraklarıyla ilgili vurgu yaptı
Austin, "Söz konusu olduğunda, NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız." dedi.
Rusya'nın "Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgalinin" sekizinci ayında bile "güvenlik yardımı sağlamak için adım atan" NATO müttefiklerinden övgüyle söz eden Austin, "Bu ittifak, bölgenin güvenliği söz konusu olduğunda istişare, karar alma ve eylem için temel forumdur." ifadesini kullandı.
Stoltenberg: Ukrayna'nın yanında olacağız
Stoltenberg de "Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağız." açıklamasını yinelerken, Kiev'e desteğin artırılacağının sözünü verdi.
NATO savunma bakanlarının, ittifakın Rusya'nın iddia edilen nükleer tehdidine tepkisini ve ayrıca Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak askeri örgütün savunma ve caydırıcılık duruşunda yapılacak ilave düzenlemeleri değerlendirmeleri bekleniyor.
Borrell toplantıya katılacak
AA'nın haberine göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de NATO misyonlarının geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantıya katılacak.