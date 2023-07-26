ABD, Nijer'deki darbe girişimini kınadı ABD, Nijer'deki darbe girişimini şiddetle kınayarak, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlara "Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması ve şiddetten kaçınılması" çağrısında bulundu.

AA

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoymuştu.

Tüm dünyadan ise yaşanan bu elim hadiseyle ilgili tepki geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Nijer'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Şiddetle kınıyoruz"

Ülkesinin, Nijer'de bugün meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Bazoum liderliğindeki Nijer'in demokratik yollarla seçilen hükümetinin işleyişini durdurmaya ve devirmeye yönelik her türlü çabayı şiddetle kınıyoruz.

Sullivan, Nijer Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlara Bazoum'un serbest bırakılması ve şiddetten kaçınma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği'nin, Nijer'in demokrasisini savunma adına attıkları adımlar ve açıklamalarını da memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Sullivan, Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için durumu yakından takip ettiklerini vurguladı.

"Nijer, ABD için kritik bir ortaktır"

Sullivan açıklamalarını şu şekilde devam ettirdi: