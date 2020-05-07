ABD normalleşirse, koronadan ölümler 350 bini bulacak

Pennsylvania Üniversitesi'nin modellemesine göre, eyaletlerin açılması halinde, koronavirüs bağlantılı ölümler temmuza kadar 350 bini bulabilir.

ABD’de etkisi devam eden koronavirüs salgınına karşı önlemlerin gevşetilerek ekonominin canlanması halinde, artması beklenen ölü sayısı üzerine yapılan tahmini modellemeler sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 350 BİNE ULAŞABİLİR

En son Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu’nun yaptığı projeksiyon modellemeye göre, ülkedeki eyaletlerin tamamen açılması halinde temmuza kadar koronavirüs bağlantılı ölümlerin 350 bini bulabileceği tahmininde bulunuldu.

Modellemede, eyaletlerin "evde kal" talimatını kısmen devam ettirmeleri durumunda da temmuza kadar can kaybının, yaklaşık 117 bini bulabileceği öngörüsü paylaşıldı.

DİĞER KURUMLARIN MODELLERİ

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (İHME ) tarafından dün açıklanan projeksiyonda da ülkede ekonominin açılması ve sosyal mesafe kurallarının rahatlatılması durumunda ağustosa kadar koronavirüs bağlantılı ölü sayısının 135 bini bulabileceği tahmininde bulunulmuştu.

New York Times’ta önceki gün yer alan benzer bir haberde de Trump yönetiminin, iç yazışmalarda, ülkede ekonominin açılması halinde 1 Haziran’a kadar koronavirüs günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını tahmin ettiği öne sürülmüştü.

TRUMP "100 BİN ÖLÜM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Nisan'da ülke genelinde toplam 60 bin tahmini can kaybı beklediklerini söylerken, Fox TV’ye 3 Mayıs'ta verdiği mülakatta ise koronavirüs ölümlerinin 100 bini bulabileceğini kaydetmişti.