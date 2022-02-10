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- ABD ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
ABD ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi.
- AA
- 10.02.2022 - 16:38
- Güncelleme : 10.02.2022 - 17:03
ABD'de, haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.
TÜFE 40 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi.
Tüketici fiyatları aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 7,2 İDİ
Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi.