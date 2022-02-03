ABD ordusu, aşı yaptırmayan askerleri ordudan ihraç edecek

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, COVID-19 aşısı olmayı reddeden askerlerin ordudan ihraç edileceğini duyurdu.

ABD ordusunda koronavirüs aşısı yaptırmayan ve aşıyı reddeden asker sayısı onbinlerle ifade ediliyor.

Durum böyleyken ABD, orduda yeni önlemler almaya başladı.

AŞI OLMAYI REDDEDEN ASKERLER ORDUDAN İHRAÇ EDİLECEK

Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth tarafından yayınlanan bir direktif uyarınca, komutanlar, Kovid-19 aşı emrini reddeden ve onaylanmış veya bekleyen bir muafiyet talebi olmayan askerlere karşı zorunlu ayrılma işlemleri başlatacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu direktife Kara Kuvvetlerine bağlı muvazzaf ve rezerv askerler ile harp okulları öğrencilerinin de dahil olduğu belirtildi.

"MUAFİYET TALEBİNDE BULUNAN ASKERLER, GEÇİCİ OLARAK AŞIDAN MUAF TUTULACAK"

İstisnai olarak, 1 Temmuz 2022 tarihinde veya bu tarihten önce ayrılma veya emekliliklerini tamamlayacak veya geçiş iznine başlayacak olan askerlere geçici muafiyet tanınacağı ifade edilen açıklamada, "Tıbbi muafiyet veya dini muafiyet talebinde bulunan aşılanmamış askerler, talepleri incelenirken geçici olarak Kovid-19 aşısından muaf tutulur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Tıbbi veya dini muafiyet talepleri reddedilen askerlerin 7 gün içinde aşı olacaklarını beyan etmesi veya nihai temyiz için karara itiraz etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"AŞI OLMAYI REDDETTİĞİ İÇİN 6 KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI, 3 BİN 73 ASKERE KINAMA CEZASI VERİLDİ"

Kara Kuvvetlerinin henüz herhangi bir askeri COVID-19 aşısını reddettiği için ordudan ayırmadığı kaydedilen açıklamada, "26 Ocak itibariyle, iki tabur komutanı da dahil olmak üzere toplam altı komutan görevden alındı ve aşı emrini reddettiği için 3 bin 73 askere kınama cezası verildi." ifadeleri kullanıldı.