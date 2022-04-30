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    ABD ordusu, Ukrayna askerlerini Almanya'da eğitiyor

    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya’da eğitim vermeye başladığını açıkladı.
    • AA
    • 30.04.2022 - 01:49
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    ABD ordusu, Ukrayna askerlerini Almanya'da eğitiyor

    Günlük basın toplantısında konuşan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Almanya'daki ABD askeri tesislerinde kilit sistemler konusunda eğitime başladığını duyurabilirim." dedi.

    Savaştan önce çekilen ABD birliği görev alacak

    Kirby, eğitimin ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı ile Almanya tarafından koordineli yapılacağını ve savaştan hemen önce Ukrayna’dan çekilen 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirtti.

    ABD ordusu, Ukrayna askerlerini Almanya da eğitiyor #1

    Radar ve top sistemleri eğitimi

    Sözcü, savaşın Donbas’ta yoğunlaşmasıyla eğitimin ABD’nin yakın zamanda Ukrayna’ya tedarik ettiği radar ve top sistemleri dahil, "Ukrayna'nın Rusya'nın Doğu Ukrayna'da başlattığı saldırısına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek yeni sistemler" üzerine olacağını vurguladı.

    "Putin, rasyonel bir lider değil"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, "Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim. Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz." dedi.

    ABD ordusu, Ukrayna askerlerini Almanya da eğitiyor #2


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