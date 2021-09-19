ABD ordusu ve istihbaratı, Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırıdan birbirlerini sorumlu tuttu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda CENTCOM Komutanı McKenzie CIA'yi suçlarken, istihbarat birimi de orduyu uyardıklarını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, 17 Eylül Cuma günü kameraların karşısına geçip 29 Ağustos'ta Kabil'de düzenledikleri saldırıda bir yardım kuruluşu çalışanının aracını hedef aldıklarını, 7'si çocuk olmak üzere 10 masum sivilin öldürüldüğünü açıklarken istihbaratı üstü kapalı eleştirmesi ordu ile istihbaratın arasını açtı.

CIA: "ORDUYU SİVİLLER KONUSUNDA UYARDIK"

CNN'e konuşan CIA'ya yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca Hellfire füzesi fırlatılmadan hemen önce ABD ordusunun siviller konusunda uyarıldığını ileri sürdü.

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"ACİL KODUYLA BİLDİRDİK"

CIA'nın sivillerin saldırı alanında ve araçta çocukların bulunduğunu acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata geri dönüş yapıp yapmadığını bilmediklerini kaydetti.

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İstihbarat kaynaklarından CNN'e bu bilginin sızması dikkatleri McKenzie'nin açıklamalarına çekti.

McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını ve bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğu, aynı alana çıkan patlayıcılarla ve havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi verildiğini ifade etmişti.

"60 FARKLI YERDEN İSTİHBARAT ALDIK"

Özellikle de saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını belirten McKenzie, bu istihbarat bilgilerinde en fazla tekrar eden parçanın ise DEAŞ-H terör örgütünün beyaz bir Toyota Corolla araç kullanacağı olduğunu dile getirmişti.

ORDU İLE CIA ARASINDA GERİLİM NEDENİ OLDU

McKenzie'nin bu açıklamalarından sonra CIA kaynaklarından orduyu uyardıklarına dair bilgi sızmasının, ordu ile istihbarat arasında bu saldırı konusunda bir gerilim olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

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