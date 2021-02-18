ABD ordusunun üçte biri aşı olmak istemiyor

ABD ordusunun üçte biri aşı olmak istemiyor

Yapılan açıklamada ABD ordusunun üçte birinin koronavirüs aşısı olmak istemediği açıklandı.

Yapılan bir ankette ABD’lilerin yüzde 25’inin aşı yaptırmak istemediği ortaya koyulmuştu.

Koronavirüs aşısını gönüllülük esasına göre dağıtan ABD ordusunda da aşı olmak istemeyen çok sayıda kişi olduğu öğrenildi.

''AŞIYI BAKUL ORANI ÜÇTE İKİ''

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan Tümgeneral Taliaferro, "Aşıyı kabul oranı üçte iki civarındadır." ifadelerini kullandı.

Bu bulgunun ilk elde edilen verilere dayandığını belirten ABD'li general, aşı dağıtım sürecinin devam ettiğini ve bu oranın artacağını kaydetti.

ORDU TOPLUM GENELİNİ YANSITIYOR

Taliaferro'nun bu açıklaması Washington'da orduda askerlerin üçte birinin aşıyı reddettiği yorumlarına yol açarken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını belirtti.

Kirby kaç kişinin aşıyı reddettiğine ilişkin verilere yer vermezken, şu ana kadar dağıtılan aşı sayısının 916 bin 500'ün üzerinde olduğuna işaret etti.

Sözcü hafta sonuna kadar ordudaki aşılama sayısının bir milyonu geçeceğini belirtti.

Kirby de aşının acil kullanım aşamasında olduğu için gönüllülük esasına göre yapıldığını ancak ilerleyen zamanlarda aşıyı kabul oranının artacağını ifade etti.