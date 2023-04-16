ABD polisi yanlış eve gitti! Kapıyı silahla açan ev sahibini öldürdü ABD’nin New Mexico eyaletinde yanlış adrese geldiklerini fark eden polisler kapıya silahla çıkan ev sahibini vurarak öldüren 3 polis ücretli idari izne ayrıldı.

İHA

Amerika'da yanlış adres can aldı...

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşanan olay hayrete düşürdü.

Farmington’da aile içi şiddet ihbarına yanıt veren polisler, bir adrese geldi.

Bu sırada geldikleri yanlış adreste kapıya silahla çıkan ev sahibi 52 yaşındaki Robert Dotson’ı vurarak öldürdü.

Yanlış adres olduğunu fark ettiler

Farmington Polis Departmanı tarafından yayınlanan polislere ait vücut kameraları görüntülerinde, polislerin Dotson ailesinin evinini kapısını çaldığı ve adreste olduklarını anons etmelerinin ardından yanlış adrese geldiklerini fark ettikleri duyuldu.

“Eller yukarı”

Görüntülerde, Dotson’ın elinde silahla kapıyı açtığı ve polislerin “Eller yukarı” diye bağırarak Dotson’a defalarca ateş ederek öldürdüğü görüldü.

Eşi polislerle çatıştı

Dotson’ın vurulmasının ardından ise eşi de yerdeki silahı alarak polislere çatışmaya girdi.

Yetkililer, polise ateş ettiğini fark etmeyen Dotson'ın eşinin herhangi bir suçla itham edilmediğini açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Farmington Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın New Mexico Eyalet Polisi tarafından yürütüldüğü aktarılarak, Farmington Polis Departmanı’nın soruşturma devam ederken Eyalet Polisi ile tam bir işbirliği içinde olduğu vurgulandı.

Polislerin kimlikleri açıklanmadı

Açıklamada, devam eden soruşturma nedeniyle polislerin kimliklerinin açıklanmadığı ifade edilerek, memurların yerel saatle 23.30 sıralarında aile içi şiddet ihbarının yapıldığı 5308 Valley View Ave adresi yerine 5305 Valley View Ave adresindeki eve gittikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında polislerin neden yanlış adrese gittiklerinin de araştırıldığı aktarılan açıklamada, olay sırasında 3 polisinde silahlarını ateşlediği belirtildi.

Ücretli idari izne ayrıldılar

Olaya karışan 2 polisin yaklaşık 5, diğer polisin ise yaklaşık 3 yıldır görevde olduğu aktarılan açıklamada, 3 polisinde soruşturma süresince ücretli idari izne ayrıldığı ifade edildi.