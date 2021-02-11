ABD polisi kendi bahçesinde duran bir adamı şüpheli sanarak öldürdü

ABD polisi kendi bahçesinde duran bir adamı şüpheli sanarak öldürdü

ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Idaho Falls şehrinde bir polis memuru, kendilerinden kaçan şüpheli sandığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Idaho Falls şehrinde polisten kaçan araç biraz ileride dururken içindeki kişi koşmaya başladı.

New York Times'ın haberine göre, Idaho Falls Polis Teşkilatı polis memurları araca ulaştığında içeride başka bir kişinin daha bulunduğunu tespit etti.

Şüphelinin kaçtığı yönü ve kıyafetlerini telsizle bütün ekiplere bildirdi.

KADININ İHBARINI DEĞERLENDİRDİ

Bunun ardından arama çalışmaları hızla başlarken bölgede yaşayan bir kişi, polislere şüphelinin geçtiği yeri gösterdi ve silahlı olabileceğini söyledi.

Araçtaki kadın sayesinde şüphelinin bilgilerine ulaşan polis ekipleri, "polise saldırı, polise yanlış bilgi verme ve tutuklanmaya direnme" gibi suçlardan halihazırda arandığını belirledi.

Adı açıklanmayan kadının telefonu sayesinde şüpheliyi tespit edebilen polis ekipleri, onun yakınlardaki bir evin arka bahçesinde saklandığını belirledi.

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin önceki suçları ve bölge sakininin açıklaması doğrultusunda polis ekiplerinin bahçeye silahlarını doğrultarak yaklaştığı vurgulandı.

Bahçeye yaklaşan polis ekipleri, şüphelinin kıyafetine benzer şekilde siyah gömlek giyen ve silah taşıyan bir kişiyi tespit etti.

Silahı bırakması söylenen şüpheli, daha sonra vuruldu. İlk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İnceleme yapan polisler, ölen kişinin o evde yaşadığını öğrendi.

“SON DERECE TRAJİK”

Şef Johnson şöyle konuştu:

“Bu anlarda tam olarak ne yaşandığı konusunda henüz bir cevabımız yok. Ne kadar mutsuz olduğumuzu ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bu durum aile, polis memuru ve onları sevenlerle önemseyenler için son derece trajik.”

Idaho Falls Polis Teşkilatı, Idaho Eyalet Polisi'nin soruşturmasının haricinde politikalarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için bir iç soruşturma yürütüleceğini de duyurdu.

GERÇEK SUÇLU KULÜBEDE BULUNDU

Ateş eden polisin üzerinde vücut kamerası bulunduğu ve soruşturmaların bir parçası olacağı bildirildi.

Söz konusu 22 yaşındaki beyaz Tanner J.N. Shoesmith adlı şüpheliyse bu olaydan sonra bir kulübede saklanırken bulundu ve tutuklandı.