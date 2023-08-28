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ABD'nin Nevada eyaletinde toplanan iklim aktivistleri gösteri düzenledi.
İklim değişikliğine karşı bir araya gelenler, yolu çeşitli pankart ve bariyerlerle kapattı.
Bariyerleri araçla yıktılar
Haberi alır almaz olay yerine giden polis, göstericilerin bariyerlerini araçlarıyla yıkarak geçti.
Aktivistler güç kullanılarak yakalanırken, polisin silahına davranması tansiyonu yükseltti.
İklim protestocularına silahlı müdahale
Elinde silahıyla araçtan çıkan polislerden biri, müdahale ettiği aktivistin yere yatmasını ve hareket etmemesini istedi.
Neye uğradıklarını şaşıran ve paniğe kapılan göstericilerden bazıları gözaltına alındı.
Yerdeki pankartları toplayarak kenara atan polis, gösteriyi dağıtıp yolu açtıktan sonra bölgeden ayrıldı.
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