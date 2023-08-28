ABD polisinden, yolu kapatan iklim aktivistlerine sert müdahale: Silahıyla engelledi İklim protestocularını dağıtan Amerikan polisi, eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı. Panik anları çevredekilerden biri tarafından kaydedildi.

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ensonhaber.com

ABD'nin Nevada eyaletinde toplanan iklim aktivistleri gösteri düzenledi.

İklim değişikliğine karşı bir araya gelenler, yolu çeşitli pankart ve bariyerlerle kapattı.

Bariyerleri araçla yıktılar

Haberi alır almaz olay yerine giden polis, göstericilerin bariyerlerini araçlarıyla yıkarak geçti.

Aktivistler güç kullanılarak yakalanırken, polisin silahına davranması tansiyonu yükseltti.

İklim protestocularına silahlı müdahale

Elinde silahıyla araçtan çıkan polislerden biri, müdahale ettiği aktivistin yere yatmasını ve hareket etmemesini istedi.

Neye uğradıklarını şaşıran ve paniğe kapılan göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

Yerdeki pankartları toplayarak kenara atan polis, gösteriyi dağıtıp yolu açtıktan sonra bölgeden ayrıldı.