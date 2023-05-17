ABD polisine silahlı saldırı

DHA

Bu kez saldırıya uğrayan ABD polisi oldu…

Güney Carolina eyaletindeki Charleston kentinde trafik ekipleri, 7 Mayıs günü rutin trafik kontrolündeydi.

Bu sırada bir araç durduruldu.

Ancak aracın içindeki yolcu, aniden polislere ateş açmaya başladı.

Olay sırasında hızlı davranan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

3 kurşun isabet eden diğer polis ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis Şefi Kristin Graziano, 12 Mayıs’ta olayın devriye aracı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşarak şu bilgileri verdi:

Bu videoyu izlemek zor. Vatandaşlarımızı korumak için her gün canını ortaya koyanlara yönelik şiddete kızıyorum. Polislerin ileri düzey eğitimi, aramızdan birini gömmek zorunda kalmamızı engelledi. Onlar yasa dışı bir şekilde ateşli silah taşıyan hüküm giymiş bir suçlunun ateşi altında uygun ve profesyonelce hareket ettiler.