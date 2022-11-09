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    ABD polisinin bıçaklı saldırgana müdahalesi

    ABD’nin Baltimore şehrinde ihbar yerine olay yerine giden bir polis bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı.
    • 09.11.2022 - 16:01
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    ABD polisinin bıçaklı saldırgana müdahalesi

    ABD polisinin orantısız ve şiddet yanlısı müdahalelerine bir yenisi daha eklendi.

    Baltimore şehrinde bıçaklı şahıs, bir kadına nedeni bilinmeyen bir şekilde saldırmaya kalktı.

    Bölgede telsiz ihbarı alan devriye polisi olay yerine hızla intikal etti.

    Bir şarjör mermiyi ateşledi

    Aracından inip silahını çeken Amerikan polisi, saldırganın kadının üstüne atlaması sonucunda tetiğe bastı.

    Bütün bir şarjör mermiyi ateşleyen polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

    O anlar kameraya böyle yansıdı

    Saldırgan şahıs tedavi altına alınırken, polisin silahına davranıp peş peşe tetiğe basması tartışma konusu oldu.

    O anlar kameraya böyle yansıdı.

    ABD polisinin bıçaklı saldırgana müdahalesi #1

    ABD polisinin bıçaklı saldırgana müdahalesi #2


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