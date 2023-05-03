ABD polisinin ölümden döndüğü anlar ABD'de emniyet şeridindeki bir aracın şoförüyle konuşan polis memuru, karşı şeritten savrularak gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA

ABD'nin Virginia eyaleti Fairfax bölgesinde meydana gelen olayda, aracıyla hız yapan 17 yaşındaki sürücü, virajı alamayarak aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç refüjü aşarak ters yönde sürüklenmeye başladı.

Sürüklenen araç, önce rutin trafik kontrolü için çevrilen sol şeritteki araca ardından da polis aracına çarptı. Aracın trafik kontrolünü yapan polis memuru ise kendisine doğru sürüklenen aracı fark ederek kaçtı.

Polis memurunun kazadan kıl payı kurtulduğu o anlar anbean kameraya yansıdı.

Hafif yaralandı

Olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, polis memurunun, 17 yaşındaki sürücü ile kullandığı araçta bulunan 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, trafik kontrolü için çevrilen araçtaki sürücünün de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılıp taburcu edildiği ifade edildi.