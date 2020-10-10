ABD polisinin hamile siyahi kadını gözaltına alma anı

ABD'nin Kansas City bölgesinde polis memurlarının hamile siyahi bir kadını yere yatırıp gözaltına alışını gösteren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından eylemler düzenlendi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir polisin 9 aylık hamile Deja Stallings'in sırtına diziyle bastırdığı ve çevredekilerin bağırışlarına rağmen kadına kelepçe taktığı görülüyor.

Bu görüntülerin ardından açıklama yapan Kansas City Polis Teşkilatı, polislerin benzin istasyonundaki bir güvenlik görevlisinin "15-20 kişi kavga ediyor" ihbarı üzerine olay yerine gittiğini açıkladı.

POLİS SAVUNMASI

Açıklamada bu kişilerden birinin, polis memurlarının inceleme yapmasına izin vermediği ve görevlilerin bu kişiyi tutuklamaya çalıştığı ancak kalabalık grubun direniş gösterdiği kaydedilirken, "Bu anda bir kadın ve bir erkek, şüpheli şahsı memurlardan uzaklaştırmaya çalıştı." ifadesi kullanıldı.

Stallings'in avukatı Stacy Shaw ise, polisin ortaya attığı ve müvekkilinin olaya müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Shaw, "Bu polis memuru bedeniyle neden hamile bir kadını yere bastırıyor ve dizini sırtına koyuyor?" diye sordu.

ABD polisi 9 aylık hamile siyahi kadını diziyle yere bastırıp kelepçeledi VİDEO

İSTİFASI İSTENDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından aralarında Shaw'un da olduğu protestocular belediye binası dışında toplanarak, Polis Şefi Richard Smith'in istifasını ve polis teşkilatının bütçesinin yüzde 50'sinin siyahi topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal hizmetlere aktarılmasını talep etti.

Kansas City Polis Teşkilatı Sözcüsü David Jackson ise "Polis Şefi Smith'in istifa etmeyeceğini" belirtirken, olaya karıştığı belirtilen memurların isimlerinin de açıklanmayacağını kaydetti.