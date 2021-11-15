ABD: Polonya sınırındaki göçmenlerin sorumlusu Rusya ile Belarus'tur

Varşova ile temas kuran Dışişleri Bakanı Blinken, krizden Lukaşenko ve Putin yönetimlerini sorumlu tuttu. Blinken, Belarus'un göçmenleri kendi çıkarları için kullandığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Rau arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

BELARUS VE RUSYA'YA SUÇLAMA

Açıklamaya göre Blinken, ABD'nin Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden açık bir şekilde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya'yı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

"AYRIŞMAYI KÖRÜKLÜYORLAR"

Açıklamada, "Lukaşenko rejiminin eylemleri bölgedeki güvenliği tehdit edip ayrışmayı körüklerken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlarından dikkatleri başka tarafa çekmeyi amaçlıyor." değerlendirmesine yer verildi.

"MÜLTECİLERİ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYORLAR"

Blinken ayrıca, Belarus'un "mültecileri kendi çıkarları için kullandığını" savunarak, bu ülkeye ve Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının artabileceği uyarısında da bulundu.

POLONYA-BELARUS SINIRINDAKİ KRİZ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

AB: BİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

AB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​

Polonya - Belarus sınırındaki göçmen hareketliliği havadan görüntülendi ViDEO