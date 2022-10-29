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    ABD, Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek

    ABD'li nükleer enerji şirketi Westinghouse, Polonya'da nükleer santral inşa edecek. 2026 yılında inşaatına başlanacak olan santralin ilk reaktörünün ise 2033 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.
    • 29.10.2022 - 00:00
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    ABD, Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya'nın ilk nükleer enerji santralinin inşası için ABD'li Westinghouse nükleer enerji şirketini seçtiklerini duyurdu.

    "Güçlü bir Polonya-ABD ittifakı"

    Sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Güçlü bir Polonya-ABD ittifakı, ortak girişimlerin başarısını garanti ediyor" diyen Başbakan Mateusz Morawiecki, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yapılan son görüşmelerin ardından test edilmiş ve güvenli Westinghouse teknolojisine dayalı nükleer projenin hayata geçirilmesini onayladıklarını bildirdi.

    ABD, Polonya da nükleer enerji santrali inşa edecek #1

    2 Kasım'da resmen onaylanacak

    Morawiecki, kararın 2 Kasım Çarşamba günü Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylanacağını aktardı.

    İHA'nın haberine göre Polonya hükümeti, Polonya Nükleer Enerji programı kapsamında ülkede 6 ile 9 gigawatt elektrik üretecek nükleer enerji santrallerinin inşaatına 40 milyar dolar harcayacak.

    İlk reaktör 2033 yılında faaliyete geçecek

    Westinghouse enerji şirketinin ülkenin kuzeyindeki Pomeranya Voyavodalığı'na bağlı Lubiatowo-Kopalino köyü yakınlarında inşa edeceği nükleer santralin inşaatına 2026 yılında başlanacak. İlk reaktörün ise 2033 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

    ABD'li firma dışında Fransız EDP ve Güney Koreli KNHP firması da nükleer santral inşaatı için Polonya'ya teklif vermişti.

    ABD, Polonya da nükleer enerji santrali inşa edecek #2


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