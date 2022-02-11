- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD, Polonya'ya 3 bin asker daha gönderiyor
ABD, Polonya'ya 3 bin asker daha gönderiyor
ABD, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor.
- AA
- 11.02.2022 - 23:24
- Güncelleme : 11.02.2022 - 23:33
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, ABD'nin de hamleleriyle giderek artmaya devam ediyor.
ABD, POLONYA'YA 3 BİN ASKER DAHA GÖNDERECEK
ABD'nin Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker göndereceği açıklandı.
AYRINTILAR GELECEK