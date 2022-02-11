ABD, Polonya'ya 3 bin asker daha gönderiyor

ABD, Polonya'ya 3 bin asker daha gönderiyor

ABD, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, ABD'nin de hamleleriyle giderek artmaya devam ediyor.

ABD, POLONYA'YA 3 BİN ASKER DAHA GÖNDERECEK

ABD'nin Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker göndereceği açıklandı.

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