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    ABD, Polonya'ya 3 bin asker daha gönderiyor

    ABD, Polonya'ya 3 bin asker daha gönderiyor

    ABD, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor.
    • AA
    • 11.02.2022 - 23:24
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 23:33
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    Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, ABD'nin de hamleleriyle giderek artmaya devam ediyor.

    ABD, POLONYA'YA 3 BİN ASKER DAHA GÖNDERECEK

    ABD'nin Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker göndereceği açıklandı.

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