ABD, Rus donanmasını hedef aldı: 10 kuruluşa yaptırım uygulandı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus donanmasını baskı altına almak amacıyla Rus denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 10 kuruluşa yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların Rusya'nın savunma sektörüne ciddi maliyetler yüklediği ifade edildi.

Yaptırıma uğrayan kuruluşlar

İHA'nın haberine göre yaptırım listesinde, 15 yılı aşkın bir süredir Rus donanması tedarikçisi olan nikel-metal hidrit ve gümüş-çinko pil üreticisi Rigel, yüksek hassasiyetli navigasyon, jiroskopi, gravimetri, denizaltıların optik elektronik sistemleri ve deniz haberleşme sistemleri geliştiren ve üreten Elektropribor, Rus donanma gemileri için otomatik kontrol sistemlerinin geliştiren, üreten ve tedarik eden Avrova, Rus gemi inşa endüstrisinde lider şirket olarak tanımlanan Concern Morinformsystem-Agat, askeri gemi yapımı ve askeri teknoloji geliştirme alanlarında Rusya’nın önde gelen şirketleri arasında yer alan Prometey, gemi makineleri geliştiren ve tedarik eden en büyük Rus kuruluşlarından biri olan Joınt Stock Company Central Research Institute of Marıne Engineering, araştırma gemileri, uçaklar, su altı ve uzay araçları ve diğer teknik araçları kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yürüten Rus Bilim Akademisi PP Shirshov Enstitüsü, denizcilik ekipmanlarının önde gelen Rus geliştiricilerinden ve üreticilerinden biri olan Obukhovskoye, denizcilik endüstrisi için deniz ekipmanı ve otomasyon sistemlerinin geliştiricisi ve üreticisi olan Marine Bridge and Navigation Systems Ltd. ve Technopole Company yer aldı.