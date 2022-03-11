ABD: Ruslar Kiev’in 15 kilometre yakınına kadar geldi

ABD’li bir yetkili, Belarus’tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev’in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD Savunma Bakanlığı’ndaki üst düzey bir yetkili, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bir grup gazeteciye konuşan yetkili, “Kiev’in kuzeydoğusundan yaklaşan Rus kuvvetlerin ilerleyebildiklerini değerlendiriyoruz. Halen Gostomel yakınlarındalar ancak Kiev’e 5 kilometre daha yaklaştılar.” dedi.

BAŞKENTİN 15 KİLOMETRE YAKININA GELDİLER

Yetkili, söz konusu kuvvetlerin Kiev’e yakınlığına ilişkin bir soruya ise “yaklaşık 15 kilometre kadar” uzakta oldukları yanıtı verdi.

Rus ordusunun doğudan da Kiev’e doğru iki paralel koldan ilerlediğini ve kentin 40 kilometre doğusuna geldiğini anlatan yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv’i tamamen çevrelediğini dile getirdi.

“RUSLAR, 775 FÜZE FIRLATTI”

Yetkili, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ise Rusların Ukrayna’ya 775 füze fırlattığını tespit ettiklerini söyledi.

Ukrayna’ya askeri yardım yapmaya devam ettiklerini aktaran yetkili, “Son 24 saat içinde giden yardımlar oldu, önümüzdeki 24 saatte bir güvenlik yardımı paketi daha gidecek.” dedi.

S-300 SORUSUNDAN KAÇINDI

Yetkili, ABD’nin elinde olmayan hava savunma kabiliyetlerinin de Ukrayna’ya tedarik edilmesine yönelik çabalar olduğunu söyledi ancak bunların arasında S-300 hava savunma sistemlerinin de olup olmadığına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

“UKRAYNA'DA ABD ASKERİ OLMAYACAK”

Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma olasılığına yönelik bir soruya ise yetkili şu cevabı verdi:

“Ukrayna'ya Patriot bataryaları yerleştirme konusunda bir tartışma yok. Bunların çalıştırılması için ABD birliklerini konuşlandırmanız gerekir çünkü Ukraynalıların aşina olduğu bir sistem değil. Ve çok net olarak belirttiğimiz gibi Ukrayna'da ABD askeri olmayacak. Bu yüzden Ukrayna'da Patriot sistemleri koymakla ilgili görüş yok.”