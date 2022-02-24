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    ABD: Rusya gece bitmeden Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacak

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın bu gece bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini, ancak diplomasi için hala vakit olduğunu savundu.
    • AA
    • 24.02.2022 - 04:50
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 04:54
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    ABD: Rusya gece bitmeden Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacak

    NBC televizyonunda katıldığı canlı yayında, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sunucunun, "Bu gece bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacağına inanmak için nedeniniz var mı?" sorusunaşöyle yanıt verdi:

    "RUSYA, BÜYÜK ÇAPLI BİR SALDIRI İÇİN HAZIR"

    "Evet var. Ne yazık ki Rusya askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın kuzeyi doğusu ve güneyine gidecek şekilde son noktada konuşlandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatması için her şey hazır görünüyor."

    Blinken, sunucunun bu tahmininde kesinlik payını sorması üzerine, "Bakın kesin bir zaman ya da saat veremem ancak Rusya'nın ilerlemesi için her şey hazır." ifadesini kullandı.

    "BÜYÜK SALDIRIYI ÖNLEMEK İÇİN HALA ŞANS VAR"

    ABD'nin yaptırımlar açısından Rusya'yı yolundan çevirmek için seçeneksiz kalıp kalmadığının sorulması üzerine ise Blinken, "Ben hala büyük bir saldırıyı önlemek için şans olduğunu düşünüyorum. Ancak tekrar söylemem gerekirse Rusya saldırı başlatmanın son safhasında." dedi.

    ABD: Rusya gece bitmeden Ukrayna yı tamamen işgale başlayacak #1


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