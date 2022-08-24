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    ABD: Rusya, Harkiv'de referandum hazırlığında

    ABD, Rusya'nın Ukrayna'dan Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede "sahte referandum" hazırlığında olduğunu açıkladı.
    • 24.08.2022 - 21:27
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    ABD: Rusya, Harkiv'de referandum hazırlığında

    Rusya-Ukrayna savaşıdevam ederken ABD sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine verdiği brifingde, dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Rusya, Ukrayna'da referandum hazırlığında

    Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarına yönelik "ilhak planı"na devam ettiğini kaydeden Kirby, "Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz." ifadesini kullandı.

    "Bu dezenformasyona karşı çıkmak çok önemli"

    Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna'da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Rusya'nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini tahmin ediyoruz.

    Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya'ya karşı çıktığını çok net gösterdi."

    ABD: Rusya, Harkiv de referandum hazırlığında #1


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