ABD: Rusya ile diplomasiye hazırız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Putin'in Dış Politika Danışmanı ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve Ukrayna sınırında yaşananları ele aldı.

ABD ile Rusya arasında görüşme gerçekleştirildi.

Başkan Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan, Washington'ın ikili angajman da dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden diplomasiye hazır olduğunu Uşakov'a iletti.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİYLE İLGİLİ..."

Sullivan'ın görüşme sırasında "Herhangi bir diyalog mütekabiliyete dayalı olmalı ve Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerimizi ele almalıdır." dedi.

İstihbarat raporları, son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını söylüyor.

MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA: MUTABIK KALDILAR

Sullivan-Uşakov görüşmesine ilişkin bir açıklama da Rusya'dan geldi.

Görüşmede, Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerin ele alındığını kaydeden Peskov, görüşmenin "pragmatik" olduğunu söyledi.

Peskov, "İki danışman, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

ABD VE NATO'YA GÜVENLİK TEKLİFLERİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, 15 Aralık'ta Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini, ABD ve NATO'ya iletildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı. Peskov ise bu konuda "somut bir yanıtın" henüz gelmediğini ifade etmişti.