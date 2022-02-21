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    ABD: Rusya, Ukrayna'ya şiddetli bir işgale hazırlanıyor

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.
    • AA
    • 21.02.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 19:02
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    ABD: Rusya, Ukrayna'ya şiddetli bir işgale hazırlanıyor

    NBC televizyonunda yayınlanan Today adlı programa konuk olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "OLDUKÇA ŞİDDET İÇERİKLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

    Sullivan, "Rusların planladığı askeri operasyonun boyutu, amacı ve şiddeti ne olursa olsun, bunun oldukça şiddet içerikli olacağına inanıyoruz. Bu operasyon, Rus ve Ukraynalı sivil ve askerlerin yaşamlarına mal olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Savaşın sadece konvansiyonel yöntemler ile olmayacağına ilişkin de ellerinde istihbarat olduğunu savunan Sullivan, "Bu, Rusların Ukraynalıları ezmek, bastırmak ve onlara zarar vermek için açtığı bir savaş olacaktır." dedi.

    Sullivan, diplomasiyi tercih etmelerine rağmen olası bir işgal durumunda Rusya'ya gerekli cevabı vereceklerinin altını çizerek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Biden'a, Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse Putin ile görüşmekte prensipte razı olup olmadığını sordu, Biden da elbette 'evet' yanıtını verdi. Ancak şu anda sahada gördüğümüz her işaret Rusların Ukrayna'ya büyük bir saldırıya hazırlandığına işaret ediyor."

    ABD: Rusya, Ukrayna ya şiddetli bir işgale hazırlanıyor #1


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