ABD: Rusya ve Çin, uydularımıza saldırıyor

Uzay Kuvvetleri'nden General Thompson, ülkesine ait uyduların iki ülke tarafından tehditlere maruz bırakıldığını savundu.

ABD, Rusya ve Çin ekseninde uzayda silahlanma yarışı son yıllarda giderek kızışıyor.

Washington'daki yetkililer, silahlanma yönündeki hamlenin tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.

"AMERİKAN UYDULARI TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA"

ABD Uzay Kuvvetleri'ne göre, Dünya yörüngesinin dışındaki Amerikan uyduları, Rus ve Çin teknolojisinden neredeyse sürekli tehditle karşı karşıya.

General David Thompson, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Tehditler gerçekten her geçen gün büyüyor ve genişliyor." dedi.

LAZER KULLANIMI, RADYO FREKANSI KARIŞTIRMA, SİBER SALDIRILAR...

"Artık gerçekten uzay sistemlerimizin tehdit edilebileceği bir noktadayız." diyen Thompson, "ABD'nin karşı karşıya olduğu bazı düzenli saldırılar arasında lazer kullanımı, radyo frekansı karıştırma ve diğer siber saldırılar yer alıyor." ifadesini kullandı.

ÇİN UYARISI YAPTI

David Thompson, dış uzay teknolojisinde ülkesinin pozisyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yetenek açısından açıkçası hala dünyanın en iyisiyiz." diye konuştu.

Ancak Çin'in "hızlı bir şekilde yaklaştığını" dile getiren Thompson, "Uyum sağlamazsak bu on yılın sonunda endişelenmeliyiz." dedi.