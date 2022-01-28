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    ABD Rusya'dan, Ukrayna sınırına yapılan yığınak için açıklama isteyecek

    ABD, Ukrayna-Rusya krizi üzerine toplantıya çağırdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Rusya'dan Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı açıklamasını isteyecek.
    • AA
    • 28.01.2022 - 22:25
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    ABD Rusya'dan, Ukrayna sınırına yapılan yığınak için açıklama isteyecek

    BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine 31 Ocak Pazartesi, Ukrayna krizini görüşme üzere toplanacak.

    RUSYA'DAN YAPILAN ASKERİ YIĞINAK İÇİN AÇIKLAMA İSTENECEK

    ABD'li üst düzey bir yetkili, BMGK'de yapılması planlanan toplantı hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'dan Ukrayna sınırına neden 100 binden fazla asker konuşlandırdığını açıklamasını isteyeceğini söyledi.

    Önleyici diplomasi kapsamında BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdıklarını belirten yetkili, toplantının dünya güçlerinin diplomasiyi mi yoksa çatışmaya doğru bir yolu mu tercih edeceklerinin kayıtlara geçmesi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

    ABD Rusya dan, Ukrayna sınırına yapılan yığınak için açıklama isteyecek #1


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