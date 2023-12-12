ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor Temsilciler Meclisi, muafiyete tabi olacak düzenlemeye 'evet' dedi. Tasarı, Senato'dan da geçmesi halinde Başkan Biden'ın onayına sunulacak.

AA

ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklamak için adım attı.

Temsilciler Meclisi, söz konusu ithalatı durdurmayı öngören yasa tasarısına onay verdi.

Muafiyetlere tabi olacak

Buna göre tasarının yasalaşmasından 90 gün sonra uranyum ithalatı, muafiyetlere tabi olmak kaydıyla yasaklanacak.

Tasarının, ABD enerji bakanının, nükleer reaktörün veya ABD nükleer enerji şirketinin işletilmesi için alternatif bir kaynak bulunmadığını tespit etmesi ya da sevkiyatların ulusal çıkarlara uygun olması halinde Rusya'dan düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ithalatına izin veren muafiyetler içerdiği belirtildi.

Senato'dan geçerse Biden'ın onayına sunulacak

Tasarının yasalaşması için Senato'dan da geçmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'den Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mermileri

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya savunma yardımı çerçevesinde vereceği seyreltilmiş uranyum mermilerinin, Abrams tanklarında kullanılacağı bildirilmişti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımının, "ilave hava savunma teçhizatı, topçu mühimmatı, seyreltilmiş uranyum mermileri dahil olmak üzere tanksavar silahları ve Ukrayna'nın, Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olacak diğer teçhizatı" içerdiği belirtilmişti.

Seyreltilmiş uranyum mermilerinin, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik edeceği 31 M1 Abrams tankı için olduğu kaydedilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)