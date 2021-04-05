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    ABD, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri tesislerini yayınladı

    Amerikan medyası, Rusya'nın, Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntülerini yayınladı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 18:12
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    ABD, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri tesislerini yayınladı

    Amerikan medyası, Rusya'nın eski Soğuk Savaş üslerini geliştirmesinin yanı sıra Murmansk şehri yakınlarındaki Kola Yarımadası'nda yeni tesisler inşa ettiğini ileri sürdü.

    ABD, RUSYA'NIN KUZEY KUTBU'NDAKİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

    Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki hareketliliğini takip eden Amerikan medyası uydu görüntüleri yayınladı.Görüntülerde, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri tesislere ait pistleri yenilendiği, ek gözetleme kuleleri ve  bölgeye konuşlandırılmış hava savunma sistemleri yer aldı.ABD, Rusya nın Kuzey Kutbu ndaki askeri tesislerini yayınladı #1

    DAHA ÖNCE DE DANİMARKA İDDİA ETMİŞTİ

    Daha önce de Danimarka istihbaratı Rusya’nın Kuzey Kutbu’na yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Frans Joseph’in en kuzeydeki sınır muhafız istasyonuna savaş uçağı üssü kurma hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.

    ABD, Rusya nın Kuzey Kutbu ndaki askeri tesislerini yayınladı #2

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