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    ABD, Rusya'nın Ukrayna bilançosunu açıkladı

    ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier, "Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.
    • AA
    • 08.03.2022 - 19:33
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    ABD, Rusya'nın Ukrayna bilançosunu açıkladı

    Rusya ordusunun Ukrayna'ya saldırıları 13'üncü gününde, ülkenin iki büyük kenti Kiev ve Harkov çevresinde devam ediyor.

    Ukrayna ordusu yaptığı son açıklamada, Rusya saldırılarının devam ettiğini ancak ilerleyişin yavaşladığını duyurdu.

    Savaşla ilgili ABD'den de Rusya'nın askeri zayiatına ilişkin bir açıklama geldi.

    "RUSYA'NIN 2 İLA 4 BİN ARASINDA RUS ASKERİ ZAYİATININ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

    ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier, ''Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

    ABD, Rusya nın Ukrayna bilançosunu açıkladı #1


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