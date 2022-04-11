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    ABD, Rusya’nın Ukrayna’da imha ettiği S-300’ü teyit edemedi

    Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna’da S-300 hava savunma sistemini imha ettiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini aktardı.
    • 11.04.2022 - 21:00
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    ABD, Rusya’nın Ukrayna’da imha ettiği S-300’ü teyit edemedi

    Rusya, Dnipro'nun güneyinde hangarda saklanan ve bir Avrupa ülkesi tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiğini duyurmuştu.

    Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi basına verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna’da S-300 hava savunma sistemini imha ettiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini aktardı.

    "Donbass bölgesine ilerliyorlar"

    Yetkili, Ukrayna’nın Kiev bölgesinden Belarus'a çekilen bazı Rus birliklerinin doğuya, Ukrayna'nın Donbass bölgesine doğru ilerlediğini aktardı.

    İHA'nın aktardığına göre yetkili ayrıca, ABD'nin bu hareketleri Donbass bölgesinde yeni bir Rus taarruzunun başladığına dair işaret olarak görmediğini açıkladı.

    ABD, Rusya’nın Ukrayna’da imha ettiği S-300’ü teyit edemedi #1


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