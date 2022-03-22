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    ABD, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.
    • AA
    • 22.03.2022 - 21:14
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    ABD, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

    Ayrıntılar gelecek...


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