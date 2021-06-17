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- ABD: S-400'lerle ilgili diyalog devam edecek
ABD: S-400'lerle ilgili diyalog devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan S-400'lerle alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada S-400'ler için diyaloğun devam edeceği açıklandı.
- AA
- 17.06.2021 - 20:38
- Güncelleme : 17.06.2021 - 20:47
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin detaylarını açıkladı.
S-400 DİYALOĞU DEVAM EDECEK
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile s-400 konusunu görüştüğü, çözümün olmadığı ama diyaloğun devam edeceği belirtildi.
AFGANİSTAN KONUŞULDU
İki liderin Afganistan'daki havalimanının güvenliğine ilişkin Türkiye'nin rolü hakkında da konuştuğu açıklandı.