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ABD: S-400'lerle ilgili diyalog devam edecek

ABD: S-400'lerle ilgili diyalog devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan S-400'lerle alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada S-400'ler için diyaloğun devam edeceği açıklandı.