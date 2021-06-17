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    ABD: S-400'lerle ilgili diyalog devam edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan S-400'lerle alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada S-400'ler için diyaloğun devam edeceği açıklandı.
    • AA
    • 17.06.2021 - 20:38
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 20:47
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    ABD: S-400'lerle ilgili diyalog devam edecek

    Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin detaylarını açıkladı.

    S-400 DİYALOĞU DEVAM EDECEK

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile s-400 konusunu görüştüğü, çözümün olmadığı ama diyaloğun devam edeceği belirtildi.

    AFGANİSTAN KONUŞULDU

    İki liderin Afganistan'daki havalimanının güvenliğine ilişkin Türkiye'nin rolü hakkında da konuştuğu açıklandı.

    ABD: S-400 lerle ilgili diyalog devam edecek #1

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